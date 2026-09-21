Bolu Mengen'de baba ve oğlunu öldüren zanlı ormanda yakalanıp adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bolu Mengen'de baba ve oğlunu öldüren zanlı ormanda yakalanıp adliyeye sevk edildi

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Bolu Mengen\'de baba ve oğlunu öldüren zanlı ormanda yakalanıp adliyeye sevk edildi
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Bolu Mengen'de 13 Ağustos'ta baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinin ardından firar eden zanlı, jandarmanın çalışmasıyla ormanlık alanda saklandığı yerde yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde 13 Ağustos'ta baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren firari zanlıyı jandarma ekipleri yakaladı.

Gökçesu beldesinde geçen ay çıkan kavgada akrabaları Tahsin ve oğlu Tayfun Muhammed Sönmez'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra firar eden Ramazan Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdü.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi ormanlık alanda saklandığı yerde yakaladı.

İşlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde 13 Ağustos'ta Ramazan Ç. ile akrabaları Tahsin ve oğlu Tayfun Muhammed Sönmez arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Ramazan Ç'nin tüfekle ateş ettiği baba ve oğlu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu Mengen'de baba ve oğlunu öldüren zanlı ormanda yakalanıp adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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