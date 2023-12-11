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Bolu Mudurnu'da 2 katlı bina yangını - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da 2 katlı bina yangını

Mudurnu ilçesinde bulunan 4 daireli 2 katlı bir bina yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

11.12.2023 - 17:26,
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BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 4 dairenin bulunduğu 2 katlı bina yandı.

Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 50'nci Yıl Sokak'ta, 4 dairenin olduğu 2 katlı binada saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Binada Metin Güder'e ait olan dairede bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada diğer dairelere de yayılan yangında, binanın tamamı alev alev yandı. Yangının büyümesiyle bölgeye Bolu merkezden de itfaiye ile AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte tamamen söndürüldü. Sağlık görevlileri, dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti. Yaralanan olmazken, 4 daire de yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bolu Mudurnu\'da 2 katlı bina yangını
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bolu Mudurnu'da 2 katlı bina yangını - Son Dakika
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