Bolu Mudurnu'da akıma kapılan kuşun düştüğü ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler söndürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Mudurnu'da akıma kapılan kuşun düştüğü ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler söndürdü

Bolu Mudurnu\'da akıma kapılan kuşun düştüğü ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler söndürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Karataş köyü mevkisinde, yüksek gerilim hattında akıma kapılan kuşun düştüğü ormanda yangın çıktı. Köylülerin ilk müdahalesinin ardından itfaiye ve orman ekipleri yangını söndürdü.

BOLU'da yüksek gerilim hattında akıma kapılan kuşun düştüğü ormanda yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Mudurnu ilçesine bağlı Karataş köyü mevkisinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden köylüler su tankerleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve ilçe orman şefliğinden arazözler orman yangınına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının, ilk belirlemelere göre, yüksek gerilim hattında akıma kapılan kuşun düştüğü alanda başladığı belirlendi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Karataş, Mudurnu, Olaylar, Güncel, Çevre, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Mudurnu'da akıma kapılan kuşun düştüğü ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler söndürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

19:14
Nereden nereye Kulüpsüz kalan Icardi’yi görenler şaşırdı
Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
18:22
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
17:45
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
16:13
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 19:45:28. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu Mudurnu'da akıma kapılan kuşun düştüğü ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler söndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement