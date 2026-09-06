Bolu Mudurnu'da akıma kapılan kuşun düştüğü ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler söndürdü
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Karataş köyü mevkisinde, yüksek gerilim hattında akıma kapılan kuşun düştüğü ormanda yangın çıktı. Köylülerin ilk müdahalesinin ardından itfaiye ve orman ekipleri yangını söndürdü.
BOLU'da yüksek gerilim hattında akıma kapılan kuşun düştüğü ormanda yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Mudurnu ilçesine bağlı Karataş köyü mevkisinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden köylüler su tankerleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve ilçe orman şefliğinden arazözler orman yangınına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının, ilk belirlemelere göre, yüksek gerilim hattında akıma kapılan kuşun düştüğü alanda başladığı belirlendi.
Kaynak: DHA
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