Bolu Mudurnu\'da Fındık Hasat Şenliği Düzenlendi

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Fındık Hasat Şenliği gerçekleştirildi.

Taşkesti beldesi Bekdemirler köyünde düzenlenen şenlikte fındık toplayan Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, çiftçilere kolaylıklar diledi.

Kalaycıoğlu, şenliğin bölge ekonomisine dikkat çekmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin de bölgede fındık hasadının başladığına işaret ederek, "Fındık denilince akla ilk olarak Doğu Karadeniz Bölgesi geliyor. Lakin son yıllarda ürettiğimiz fındıklarla ön plana çıkmaya başladık." dedi.

Keskin, Taşkesti'de 1300 fındık üreticisinin bulunduğunu belirterek, "Beldede 15 bin 500 dönümlük alanda, rekoltesi yüksek bir fındık üretimi yapıyorlar. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Bereketli bir hasat dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şenliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdoğan Gül, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile Ilıca köyünden üreticiler katıldı.