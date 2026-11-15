Bolu Mudurnu'da kamyon ile kamyonet çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mudurnu- Göynük kara yolu Mongoşlar Mahallesi mevkisinde Y.Ş. (47) idaresindeki kamyon ile C.A. (36) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçtaki T.A. (24) ve F.C. (40), sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.