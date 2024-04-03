Bolu Mudurnu\'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpışması Kamerada

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tırla hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mudurnu Bolu yolunda Mehmet M. yönetimindeki 14 FM 194 plakalı hafif ticari araç ile Davut E. idaresindeki 54 AFN 179 plakalı tır, Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, çarpışma anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, seyir halindeyken aniden sola dönen tırla çarpışan hafif ticari aracın savrulması yer alıyor.
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