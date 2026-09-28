Bolu Mudurnu\'da yangında yapı kullanılamaz hale geldi, köylüler hayvanları kurtardı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, geçmişte kümes olarak kullanılan ve büyükbaş hayvanların barındırıldığı yapıda çıkan yangında, hayvanlar köylülerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangında yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Kavallar köyünde çıktı. Gülsabah Karaduman'a ait, geçmişte kümes olarak kullanılan ve içerisinde büyükbaş hayvanların bulunduğu yapıda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede yapıyı sarması üzerine köylüler de yangına müdahale ederek içeride bulunan büyükbaş hayvanları güvenli alana çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.