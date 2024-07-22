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Bolu'nu doğa harikasının yolları güzelleştiriliyor

BOLU - Bolu'nun doğa harikası etrafı ormanlarla çevrili Abant Gölü Milli Parkı'nda güzelleştirme çalışmaları başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce göl çevresinde bulunan yolun bozulan kısımları onarılıyor.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hummalı çalışma başlatıldı. Etrafı ormanlarla çevrili milli parkın içerisinde bulunan göl çevresinde yürüyüş ve araç yolunun bozulan kısımları için onarım çalışması başlatıldı. Kepçeyle sökülen kısımlar tekrar küp taşlarla yeniden yapılıyor. 5 kilometrelik kısımda yapılan çalışmaların hafta içerisinde tamamlanacağını öğrenildi.