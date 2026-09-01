Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde evin bahçesinde çıkan yangın ormanlık alanda kontrol altına alındı
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarlalara ve ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürdü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Çepni köyünde bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalara ve ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Kaynak: AA
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