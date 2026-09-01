Bolu\'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde evin bahçesinde çıkan yangın ormanlık alanda kontrol altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Çepni köyünde bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalara ve ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.