Bolu'nun yeni gözdesi Ayıkayası'nda yürüyüşün keyfini çıkardılar - Son Dakika
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Bolu'nun yeni gözdesi Ayıkayası'nda yürüyüşün keyfini çıkardılar

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Ayıkayası Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenledi. Yüksek rakımda bulunan park, muhteşem manzaralar sunarak doğaseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinliğe birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

22.04.2024 20:09
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Bolu'nun yeni gözdesi Ayıkayası'nda yürüyüşün keyfini çıkardılar

BOLU - Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Haftası etkinlerinde Bolu'nun gözde trekking alanı Ayıkayası Tabiat Parkı'nda 120 kişinin katılımıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bolu'da her hafta sonu yüzlerce vatandaşın yürüyüş için kullandığı Ayıkayası Tabiat Parkı'nda Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yürüyüş etkinliği düzenledi. Manzarası ve temiz havasıyla doğa severlerin uğrak noktalarından biri olan Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı'na yakınlığı ile de biliniyor. Yüksek rakımda bulunmasından kaynaklı yürüyüş esnasında muhteşem manzaralara sahne olan yürüyüş alanında Turizm Haftası'nda 120 doğasever unutamayacakları bir gün geçirdi. Yürüyüşe İl Kültür Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Meteoroloji Müdürü Süleyman Yılmaz, STK yetkilileri ve onlarca vatandaşlar katıldı. Yürüyüş alanında onlarca fotoğraf çektirerek manzaranın ve yürüyüşün keyfini çıkaran vatandaşlara, molada yürüyüşe ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İHA

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