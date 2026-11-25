Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece etkili olan kar, çam ormanlarını beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da kentin yüksek kesimlerinde gece boyunca etkili olan kar, Aladağ mevkiindeki çam ormanlarını beyaza bürüdü. Yeşil alanların da beyaz örtüyle kaplandığı bölgede, karla kaplı çam ormanları dron ile görüntülendi.
BOLU'da kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bolu'nun Aladağ mevkiinde etkili olan kar yağışının ardından çam ormanları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplı çam ormanları dron ile görüntülendi.
Kaynak: DHA
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