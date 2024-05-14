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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesindeki Kartalkaya ile Aladağ, Sarıalan ve Yedigöller bölgesinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

Kar yağışının ardından Kartalkaya Kayak Merkezi ve çevresinde bulunan yaylalar, kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan bölgede zaman zaman güneş de yüzünü gösterdi.