Bolu Otoyolunda Kokain Operasyonu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde 102,88 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyolun Bolu geçişinde yol kontrolü yapıldı.

Durdurulan otomobilde, dedektör köpek "Pako"nun da katılımıyla yapılan aramada, aracın direksiyon altına gizlenmiş halde 102,88 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili B.K, H.K. (48) ve M.G. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.