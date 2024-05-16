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Bolu Valisi'nden tüm birimlere talimat: "Suyu kirletene taviz vermeyin"

BOLU - Bolu'da temiz su kaynaklarının sürdürülebilmesi için yapılan toplantıda konuşan Vali Erkan Kılıç, "Bizim ciddi şekilde tedbir ortaya koyup, kim kirletiyorsa bunun mutlaka karşısına çıkıp, gerekli tedbirleri alarak bunu önlememiz gerekiyor. Bütün birim amirlerinden de beklediğim konu; doğaya ilişkin, su kaynaklarımıza ve kirliliğe ilişkin hiçbir taviz vermeyin arkadaşlar. Bu haktır, vebaldir" dedi.

Bolu'nun su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, şehrin su kaynaklarının mevcut durumu değerlendirilerek, geleceğe yönelik stratejiler ve planlamalar ele alındı. Toplantıya Bolu Valisi Erkan Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşma yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, suyun kirlenmesine neden olabilecek kişi ve şirketlere taviz verilmemesi konusunda tüm birimlere talimat verdi.

"Bu değerli hazineyi hep beraber korumamız gerekiyor"

Su kaynaklarının kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için mücadele edeceklerini ve kimseye taviz verilmeyeceğini dile getiren Vali Erkan Kılıç, "Bizlerin doğayı, Cenabı Allah'ın vermiş olduğu bu değerli hazineyi hep beraber korumamız gerekiyor. Bunun için çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Ekonomik faaliyetler dolayısıyla, özellikle sanayiyle beraber bilinçsiz kullanımdan sularımız olumsuz olarak etkilenmiş durumda. Hem şehir merkezlerinde hem de kırsalda, su kaynaklarımızı özellikle içme sularımızı, su havzalarımızı daha iyi şekilde korumak, kirletenlerle ilgili olarak gerekli tedbirleri almak zorundayız. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunun farkındayız. Gerekli tedbirleri alıp Bolu'nun su kaynaklarını kalite anlamında en üst seviyeye çıkartma sorumluluğumuz bulunmakta. Bu sadece bizim için değil, çocuklarımız için, geleceğimiz için, ülkemiz için son derece önemli ve hayati bir konudur. Burada taviz verilmesi, müsamaha gösterilmesi söz konusu değildir" dedi.

"Kirliliğe hiçbir taviz vermeyin arkadaşlar"

Tüm birimlere talimat veren Vali Erkan Kılıç, "Bizim tavuk sektörüyle ilgili olarak tesislerimiz, kesimhanelerimiz var, sularımızı kirleten tesisler var. Gerede'de Deri OSB'miz var. Tamam, ekonomik olarak bizler bu fabrikaları yaşatmak zorundayız. İstihdam için bu alanlar önemli ama bunun yanında da çevreyi korumak zorundayız. Yarın bir gün su olmadığı zaman, temiz hava olmadığı zaman, bir yeşillik olmadığı zaman insan orada zaten yaşayamayacak, buraları terk edip gideceğiz. Çocuklarımızın geleceğini çalamayız. Bizim ciddi şekilde tedbir ortaya koyup, kim kirletiyorsa bunun mutlaka karşısına çıkıp, gerekli tedbirleri alarak bunu önlememiz gerekiyor. Bütün birim amirlerinden de benim beklediğim konu; doğaya ilişkin, su kaynaklarımıza ve kirliliğe ilişkin hiçbir taviz vermeyin arkadaşlar. Bu haktır, vebaldir. Onun için hep beraber gayret içerisinde olacağız" diye konuştu.