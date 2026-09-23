Bolu ve Düzce'de 9 ayda 16 yangında 7 hektar orman zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu ve Düzce'de 9 ayda 16 yangında 7 hektar orman zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu ve Düzce\'de 9 ayda 16 yangında 7 hektar orman zarar gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu ve Düzce'de bu yılın ilk 9 ayında çıkan 16 orman yangınında 7 hektar alan zarar gördü. Son 3 yılda zarar gören 3 bin 973 hektar alanın 1553 hektarı ağaçlandırıldı, çalışmaların yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Bolu ve Düzce'de bu yıl ocak-eylül döneminde çıkan 16 orman yangınında 7 hektar alan zarara uğradı. Son 3 yıldaki yangınlarda zarar gören 3 bin 973 hektarlık alanın 1553 hektarı ağaçlandırıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, orman varlığı bakımından zengin olan Bolu ve Düzce'de bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yangınlara karşı tedbirler artırıldı.

İki kentteki ormanların korunması ve çıkabilecek yangınlara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, gözetleme kulelerinden yapılan kesintisiz kontrollerin yanı sıra yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde devriye ve denetim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Yangınlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla arazöz, ilk müdahale araçları ve diğer yangın söndürme ekipmanlarını hazır kıta bekleten ekipler, yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde teyakkuz halinde bulunuyor.

Özellikle sıcak ve kurak havalarda vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınması konusunda uyarılar yapan ekiplerin tedbirleri ve denetimleri sayesinde bu sezon çıkan yangın sayısında önemli azalma yaşandı.

Son 3 yılda meydana gelen büyük orman yangınlarında toplam 3 bin 973 hektarlık alanın zarar gördüğü Bolu ve Düzce'de, bu senenin 9 aylık döneminde çıkan yangınlardan sadece 7 hektarlık alan etkilendi.

Öte yandan, yangınların ardından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 1553 hektarlık alanda ağaçlandırma yapıldı.

Arazi hazırlıklarının tamamlandığı bölgelerde, yangınlardan zarar gören alanlarda ağaçlandırma işlemlerinin yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Orman YangınlarıOrman YangınıGüncelÇevreEylülDüzceBoluDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
13:46
A101’in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:55:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Bolu ve Düzce'de 9 ayda 16 yangında 7 hektar orman zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement