Bolu ve Düzce\'de 9 ayda 16 yangında 7 hektar orman zarar gördü

Bolu ve Düzce'de bu yıl ocak-eylül döneminde çıkan 16 orman yangınında 7 hektar alan zarara uğradı. Son 3 yıldaki yangınlarda zarar gören 3 bin 973 hektarlık alanın 1553 hektarı ağaçlandırıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, orman varlığı bakımından zengin olan Bolu ve Düzce'de bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yangınlara karşı tedbirler artırıldı.

İki kentteki ormanların korunması ve çıkabilecek yangınlara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, gözetleme kulelerinden yapılan kesintisiz kontrollerin yanı sıra yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde devriye ve denetim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Yangınlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla arazöz, ilk müdahale araçları ve diğer yangın söndürme ekipmanlarını hazır kıta bekleten ekipler, yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde teyakkuz halinde bulunuyor.

Özellikle sıcak ve kurak havalarda vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınması konusunda uyarılar yapan ekiplerin tedbirleri ve denetimleri sayesinde bu sezon çıkan yangın sayısında önemli azalma yaşandı.

Son 3 yılda meydana gelen büyük orman yangınlarında toplam 3 bin 973 hektarlık alanın zarar gördüğü Bolu ve Düzce'de, bu senenin 9 aylık döneminde çıkan yangınlardan sadece 7 hektarlık alan etkilendi.

Öte yandan, yangınların ardından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 1553 hektarlık alanda ağaçlandırma yapıldı.

Arazi hazırlıklarının tamamlandığı bölgelerde, yangınlardan zarar gören alanlarda ağaçlandırma işlemlerinin yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.