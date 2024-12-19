Bolu'ya 22 Milyon Lira Kredi Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'ya 22 Milyon Lira Kredi Desteği

Bolu\'ya 22 Milyon Lira Kredi Desteği

Bolu'da 348 aileye ORKÖY projeleri kapsamında 22 milyon lira kredi desteği sağlandı.

19.12.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, 2024 yılında kentte 348 aileye dış cephe mantolama ve katı yakıt kalorifer sistemi kredisi kapsamında 22 milyon 963 bin lira verildiğini bildirdi.

Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredileri ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi için orman köylüsünün sosyoekonomik projelerle desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

Orman köylüsüne destek olunurken bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağlandığını vurgulayan Şentürk, ihtiyaç doğrultusunda orman köylüleri için yeni projeler geliştirerek daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Şentürk, Bolu'da 2024 yılında ORKÖY projeleri kapsamında 348 aileye yüzde 20'si hibe 22 milyon 963 bin lira dış cephe mantolama ve katı yakıt kalorifer sistemi kredi desteği verdiklerini kaydetti.

Bu kredilerin 4 milyon 593 bin lirasının hibe olduğunu aktaran Şentürk, orman köylülerinin kredilerini faizsiz 5 yıl vadeyle geri ödeneceğini belirtti.

Şentürk, 2025 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'ya 22 Milyon Lira Kredi Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:00:50. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'ya 22 Milyon Lira Kredi Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.