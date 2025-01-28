Bolu yangınında yakınlarını kaybedenlerle alay eden iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bolu yangınında yakınlarını kaybedenlerle alay eden iki kişi tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Bolu'da vefat edenlerin yakınlarını arayarak alay eden ve bu çirkin davranışları sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

28.01.2025 23:37
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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına telefonla ulaşarak alay eden, uygunsuz ifadeler kullanan ve bu konuşmaları kayda alarak sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Basında ve sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'Kişinin hatırasına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 3 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayın asıl failleri olduğu değerlendirilen 3 çocuk şüphelinin işlemlerinin ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda devam ettiği öğrenildi.

Bolu yangınında yakınlarını kaybedenlerle alay eden iki kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu yangınında yakınlarını kaybedenlerle alay eden iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Akın:
    akp nin yetiştireceğim dediği dindar nesil bunlar değildir umarım 19 59 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    insandan daha vahşi bir canlı yok bu dünyada. kalpleri kararmış gözleri kapanmış :( 64 0 Yanıtla
  • Sedat Gün:
    Bunlar nasıl insanlar. İnşallah içerde ıslah olurlar.. 49 0 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    çıkamasınlar içerden 46 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Gördünüz mü şaka yaparsanız 31 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Mehmet Cengiz i de alsanıza içeri milletin anasını demişti ya.. Ayrıca bunlarda vicdan kalmamış ki 11 2 Yanıtla
  • Ali Sarıcıoğlu:
    içerde abilerinizdr size şaka yapar merak etmeyin 10 1 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    insanlığın ne kadar önemli olduğu… (deseler inanmazdım, görünce hüzün.Detaylı tetkik etmek gerek bunları) 9 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    HIZLI OLAN ARKADAS TA ORADAMI 7 2 Yanıtla
  • aragorn:
    o çocuklarıııııııııı 2 1 Yanıtla
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