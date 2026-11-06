Bolu Yedigöller\'de 7 göl çevresi sonbahar renkleri ve sisle görsel şölene dönüştü

Bolu Yedigöller'de 7 göl çevresi sonbahar renkleri ve sisle görsel şölene dönüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharın gelişiyle 7 göl çevresindeki ağaçlar sarı, yeşil ve kahverengi tonlara büründü. Dökülen yaprakların ve sisin eşlik ettiği manzara dronla görüntülendi.
BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanırken, sisle birleşen manzara dronla görüntülendi.
Yedigöller Milli Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbaharın gelişiyle renk değişimi yaşandı. 7 ayrı gölün çevresindeki ağaçlar sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünürken, dökülen yapraklar manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Ortaya çıkan sonbahar manzarası sisle birleşirken, bölge dron ile görüntülendi.
Kaynak: DHA
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