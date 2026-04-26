Mudurnu'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Vaşak Görüntülendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak kayda alındı.
Bolu-Mudurnu kara yolunda aracıyla seyrederken yol üzerinde vaşak gören bir kişi, bu anları cep telefon kamerasıyla görüntüledi.
Kayıtlarda, yolda koşan vaşağın bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
