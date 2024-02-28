Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın söndürüldü

Boluspor\'un altyapı tesislerinde çıkan yangın söndürüldü

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karaçayır Mahallesi'ndeki Gençlik Geliştirme Merkezi Yılmaz Becikoğlu Tesisleri'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, futbolcular binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle tesisin bir odasında hasar oluştu.

28.02.2024 16:49  Güncelleme: 16:52
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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Gençlik Geliştirme Merkezi Yılmaz Becikoğlu Tesisleri'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden futbolcular binayı boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle tesisin bir odasında hasar oluştu.

Kaynak: AA

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