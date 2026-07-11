Bolvadin Ailesinin Otantik Ürün İhracı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolvadin Ailesinin Otantik Ürün İhracı

Bolvadin Ailesinin Otantik Ürün İhracı
11.07.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolvadin'de baba ve oğulları, hasır ve ahşapla Türkiye'de ve Almanya'ya otantik ürünler üretiyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde baba ve iki oğlunun hasır otu, sünger ve ahşaptan ürettiği otantik şark köşesi malzemeleri, Türkiye'nin pek çok şehrinin yanı sıra Almanya'ya gönderiliyor.

Mevlüt Sargın (72), oğulları Alparslan ve Hasan Hüseyin ile 22 yıl önce açtıkları iş yerinde, bölgedeki sulak alanlardan temin ettikleri hasır otlarından yastık üretmeye başladı.

Zamanla işlerini geliştiren Sargın ailesi, ahşap ile süngeri de kullanarak sedir, minder, masa ve tabureyi de üretimlerine ekledi.

Sargın ailesi, 10 çalışanıyla gelen siparişlere göre ürettikleri ürünleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrine gönderiyor. Ailenin ürettiği otantik şark köşesi ürünleri Almanya'ya da ihraç ediliyor.

Baba Mevlüt Sargın, AA muhabirine, hasır yastık imalatında uzun yıllar çırak olarak çalıştığını, 2004 yılında kendi iş yerini açtığını söyledi.

Oğullarının da sürekli kendisiyle üretimde yer aldığını dile getiren Sargın, şöyle konuştu:

"Hasır otundan da süngerden de yastık üretiyoruz ama hasır otundan ürettiğimiz yastıklar, daha uzun süre dayanır, dekorasyonda sabit durur ve sağlıklıdır. Genelde hasır yastıklar için Konya ve İç Anadolu'daki şehirlerden sipariş alıyoruz. Sünger ve ahşaptan yapılan otantik ürünleri de İstanbul, Ankara gibi şehirlere gönderiyoruz. Yurt dışında da Almanya'ya otantik ürünler ihraç ediyoruz. Orada Türklerin yanı sıra Fas, Tunus ve Cezayirliler, otantik ürünlere ilgi gösteriyor ve evlerinde kullanıyor."

-"Kaliteli ürünler yapmaya çalışıyoruz"

İş yerinde babasıyla çalışan Alparslan Sargın da gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Hasır yastık ile şark köşesi malzemeleri, sünger minder, ahşap sedir ve masa, tabure ürettiklerini aktaran Sargın, "Allah'a şükür şu ana kadar ürünlerimize şikayet gelmedi. Müşterilerimiz de memnun biz de memnunuz. Kaliteli ürünler yapmaya çalışıyoruz. İhracat konusunda Belçika ile de görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Hasan Hüseyin Sargın da müşterilerin taleplerine göre üretimde sürekli kendilerini yenilemeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Bolvadin, Türkiye, Almanya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolvadin Ailesinin Otantik Ürün İhracı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor
Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum
Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı
Kocaeli’de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti Kocaeli'de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti
Adalet Bakanı Gürlek: 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp’in faili meçhul kalan cinayeti aydınlatıldı Adalet Bakanı Gürlek: 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti aydınlatıldı
KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak

12:01
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
11:29
Dikkat Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
11:22
Resmi Gazete’de yayımlandı Memurların tazminat sistemi değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti
10:46
Bu altınlar Ankara’dan çıktı Günde 20 gram topluyorlar
Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar
10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
10:35
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak “Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...“
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa..."
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 12:26:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Bolvadin Ailesinin Otantik Ürün İhracı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.