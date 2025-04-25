Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
M.E, (23) idaresindeki 42 KR 765 plakalı tır, Kırkgöz Mahallesi'nde A.E'nin (39) kullandığı 45 AGT 895 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, kamyon sürücüsü ile araçtaki G.S, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bolvadin'de Tır-Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
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