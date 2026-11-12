Bomba alarmı Calais-Frethun'da tren geçişlerini durdurdu, Londra seferleri aksadı - Son Dakika
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Bomba alarmı Calais-Frethun'da tren geçişlerini durdurdu, Londra seferleri aksadı

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Pas-de-Calais Valiliği, Calais-Frethun tren istasyonunda bomba alarmı verildiğini duyurdu. Fransız makamlarının talimatıyla istasyondan tren geçişleri durduruldu, Eurostar'ın Londra seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Fransa'nın kuzeyindeki Calais-Frethun tren istasyonunda bomba alarmı nedeniyle Londra hattında Eurostar yüksek hızlı tren seferleri aksadı.

Ülkenin kuzey vilayeti Pas-de-Calais Valiliği ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Calais-Frethun tren istasyonunda bomba alarmı verildiğini duyurdu.

Bomba alarmına ilişkin sahadaki durumun incelendiğini bildiren Valilik, tren garı civarında trafikte yaşanacak aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Öte yandan hızlı tren şirketi Eurostar'dan yapılan açıklamada ise Fransız makamlarının talimatları doğrultusunda Calais-Frethun istasyonundan tren geçişlerinin durdurulduğu belirtildi.

Şirket, bu durumun Londra'ya gidiş-dönüş seferlerinde bazı aksamalara yol açtığını bildirdi.

Kaynak: AA
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