Bomba ihbarı üzerine Sofya'ya inen Avusturya Hava Yolları uçağında 51 yolcu vardı - Son Dakika
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Bomba ihbarı üzerine Sofya'ya inen Avusturya Hava Yolları uçağında 51 yolcu vardı

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Avusturya Hava Yollarının Tel Aviv-Viyana seferini yapan Airbus A320 tipi uçağı bomba ihbarı nedeniyle Sofya'ya indi. Uçakta 51 yolcu ve 6 mürettebat bulunurken, aramada tehlike unsuruna rastlanmadı; Bulgar MiG-29 savaş uçağının eşlik ettiği sefer Viyana'ya ulaştı.

Avusturya Hava Yollarının Tel Aviv- Viyana seferini yapan yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya iniş yaptı.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Avusturya Hava Yolları, İsrail'den kalkan, 51 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Airbus A320 tipi uçağına ilişkin bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, alınan ihbar nedeniyle uçağın dün gece geç saatlerde Sofya'ya iniş yaptığı belirtildi.

Şirketten yapılan bir diğer açıklamada, uçakta yapılan aramada herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmadığı, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin öncelikli olduğu ifade edildi.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında da yolcu uçağına eşlik etmesi için MiG-29 tipi savaş uçağının havalandığı bildirildi.

Açıklamada, kriz masası oluşturulduğu ve yetkili makamların olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

Uçakta yapılan kontrollerin ardından seferin devam ettiği ve uçağın Viyana'ya ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bomba ihbarı üzerine Sofya'ya inen Avusturya Hava Yolları uçağında 51 yolcu vardı - Son Dakika
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