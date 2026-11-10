Booker Ödülü'nü kazanan M. John Harrison, 81 yaşıyla ödülün en yaşlı kazananı oldu

2026 Booker Ödülü'nü "The End of Everything" adlı distopik romanıyla kazanan 81 yaşındaki İngiliz yazar M. John Harrison, ödül tarihinin en yaşlı kazananı oldu.

Harrison, Londra'daki Old Billingsgate'de düzenlenen törenle 50 bin sterlin (67 bin 232 dolar) tutarındaki ödüle değer görüldü. Ödülü, geçen yılın kazananı David Szalay takdim etti.

Harrison'ın 13. romanı olan eser, gizemli felaketin ve iGhetti olarak bilinen şekil değiştirebilen varlıkların ortaya çıkmasının ardından İngiltere'nin Kent kıyılarında hayatta kalmaya çalışan bir sahil gezgini ile yaşlı teyzesinin hikayesini anlatıyor.

Toplam 198 sayfalık kitap, kısa listeye kalan altı roman arasında en kısa olanıydı.

Tarihçi ve yayıncı Mary Beard'in başkanlık ettiği jüri, 163 başvuruyu değerlendirdikten sonra Harrison'ın romanını oy birliğiyle ödüle layık gördü. Beard, kitabı "geleceğin merceğinden görülen bugünün siyaseti" olarak nitelendirerek, eserin kara mizah, siyasi hiciv ve iyimserliği bir araya getirdiğini ifade etti.

Booker Prize Foundation'a göre, yazarlık kariyeri altmış yıla yayılan Harrison, ağırlıklı olarak bilim kurgu arka planına sahip olup Booker Ödülü'nü kazanan ilk yazar oldu.

Ödülün kısa listesinde daha önce Booker Ödülü kazanan Marlon James ve Douglas Stuart'ın yanı sıra Elizabeth Strout, Luke Kennard ve Rebecca Perry de yer aldı.

Bu başarı, bağımsız yayınevi Serpent's Tail'in ilk Booker Ödülü kazanımı olarak da kayıtlara geçti. 1969'da kurulan Booker Ödülü, İngilizce yazılmış ve Birleşik Krallık veya İrlanda'da yayımlanmış seçkin kurgu eserleri ödüllendiriyor. Ödüle her milletten yazar aday olabiliyor.