Bor\'da Sabah Namazı Buluşması

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler sabah namazında bir araya geldi.
İlçe Müftülüğünce Kaynarca köyü camisinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından vaaz verildi.
Namazın ardından afetlerde hayatını kaybedenler için dua edilen programda, ilahi ve kasideler seslendirildi.
Programın ardından cemaate çorba ikram edildi.
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