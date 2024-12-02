Bora Balcıoğlu: 'Göçmen kökenli vatandaşlarımız geleceğimizin teminatıdır' - Son Dakika
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Bora Balcıoğlu: 'Göçmen kökenli vatandaşlarımız geleceğimizin teminatıdır'

Bora Balcıoğlu: \'Göçmen kökenli vatandaşlarımız geleceğimizin teminatıdır\'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda göçmen kökenli vatandaşların kültürel katkılarının önemine vurgu yaptı. Başkan Balcıoğlu, dayanışma ve birliktelik ile başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını belirtti.

02.12.2024 09:28  Güncelleme: 09:30
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Kurulda konuşan Başkan Balcıoğlu, "Silivri'de yaşayan göçmen kökenli vatandaşlarımız, kültürümüzün, geleneklerimizin ve değerlerimizin yaşatılmasında en büyük rolü üstlenmiştir. Sizlerin bu katkıları, yalnızca geçmişin bir hatırası değil, aynı zamanda geleceğin bir teminatıdır" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Başkan Balcıoğlu, "Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin genel kurulunda sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Hepimizi bir araya getiren bu değerli buluşma, yalnızca bir dernek genel kurulu değil, aynı zamanda tarihimizle, kültürümüzle ve dayanışma ruhumuzla birbirimize sımsıkı bağlı olduğumuzun güçlü bir göstergesidir" dedi.

"Bu bağlar, sadece geçmişimize duyduğumuz bir özlem değil"

Başkan Balcıoğlu, toplanma sebeplerinin sadece coğrafya ve kan bağı değil ortak bir kültür ve değerler olduğunu ifade etti. Bulgaristan'da yaşayan vatandaşlarla olan bağın ortak bir geçmişe dayandığını söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Bulgaristan'daki soydaşlarımızla olan bağlarımız, geçmişten bugüne uzanan dayanışmamızla, ortak mücadelemizle ve insanlığa kattığımız değerlerle yoğrulmuş bir geçmişe dayanır. Bu bağlar, sadece geçmişimize duyduğumuz bir özlem değil, aynı zamanda geleceğimizi birlikte inşa etme kararlılığımızın da bir ifadesidir" diye konuştu.

Silivri'de yaşayan göçmenlerin zorlu yolculuklarla yerleştiklerine değinen Başkan Balcıoğlu, kurulan her evin ve atılan her adımın güçlü bir dayanışmanın sembolü olduğunu vurguladı. Bulgaristan'dan gelen vatandaşların katkılarını anlatan Başkan Balcıoğlu, "Silivri'de yaşayan göçmen kökenli vatandaşlarımız, kültürümüzün, geleneklerimizin ve değerlerimizin yaşatılmasında en büyük rolü üstlenmiştir. Sizlerin bu katkıları, yalnızca geçmişin bir hatırası değil, aynı zamanda geleceğin bir teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Silivri'nin güzelliklerinin yalnızca doğasından olmadığını aktaran Başkan Balcıoğlu, "Silivri'nin güzelliği, yalnızca doğal zenginlikleri ya da fiziksel yapılarıyla değil, burada yaşayan insanların oluşturduğu toplumsal bağlarla, sahip olduğu kültürel çeşitlilikle anlam kazanıyor" dedi. Bulgaristan'dan Silivri'ye uzanan tarihin acılara ve zorluklara dayandığını bildiren Başkan Balcıoğlu, bu acıların büyük bir umut ve dayanışma hikayesi olduğuna dikkat çekti.

"Dayanışma ve birliktelik içinde hareket ettiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok"

Göreve başladığı ilk andan itibaren Silivri'de yaşayan tüm vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinlediğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, ayrım yapmadan tüm vatandaşlara eşit hizmet sunmayı ilke edindiğini vurguladı. Göçmen kökenli vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamlarını destek verdiklerini anlatan Başkan Balcıoğlu, "Göçmen kökenli vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel yaşamlarına destek vermek, geleneklerini yaşatmalarına katkıda bulunmak bizim için her zaman bir öncelik oldu. Çünkü biz biliyoruz ki, 'Silivri birlikte güzel' anlayışının temel taşları, derneklerimizde sivil toplum kuruluşlarımızda bir araya gelerek oluşturduğu bu güçlü bağlarda saklıdır" diye konuştu.

'Silivri birlikte güzel' anlayışı ile 6 ayda göçmen kökenli vatandaşların kültürünü, geleneklerini ve dayanışma ruhunu yansıtan birçok proje yaptıklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, yapılan işlerin başlangıç olduğunu daha yapılacak çok iş olduğunu ifade etti.

Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi olarak her zaman göçmen Bulgarların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Bugün burada bir kez daha gördük ki, dayanışma ve birliktelik içinde hareket ettiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Silivri Belediyesi olarak, her zaman yanınızda olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sizlerin dayanışma ruhu ve katkıları, yalnızca bugün için değil, yarınlar için de büyük bir ışık yakıyor. Bugün burada alınacak kararların, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bora Balcıoğlu: 'Göçmen kökenli vatandaşlarımız geleceğimizin teminatıdır' - Son Dakika

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