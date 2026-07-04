BORAN Obüsü Arnavutluk'a İhraç Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BORAN Obüsü Arnavutluk'a İhraç Edildi

BORAN Obüsü Arnavutluk\'a İhraç Edildi
04.07.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE'nin geliştirdiği BORAN obüsü, Arnavutluk'a ihraç edilerek Türk savunma sanayisini büyütüyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 105 mm hafif çekili obüs BORAN, Kuzey Makedonya'nın ardından NATO üyesi Arnavutluk'a da ihraç edildi.

2024 yılında Bangladeş'e gerçekleştirilen teslimatla Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı başarısını elde eden BORAN, Avrupa'daki ihracat ağını genişletmeyi sürdürüyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen BORAN, ikinci Avrupa ülkesi Arnavutluk'a ihraç edildi. Bu ihracatla birlikte MKE, Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde ittifak üyesi iki ülke arasında imzalanan ilk savunma sanayii sözleşmesine de imza atmış oldu. Arnavutluk makamlarıyla imzalanan anlaşma kapsamında; 6 adet BORAN Obüsü ve muhtelif miktarda mühimmat Arnavutluk ordusuna teslim edilecek.

BORAN'IN ÜSTÜN KABİLİYETLERİ

1.775 kilogram ağırlığı ile dünyanın en hafif obüslerinden biri olan BORAN, bu sayede Sikorsky S-70 ve Chinook helikopterler ile havadan, ağır yük taşıma kabiliyetine sahip araçlar ile karadan istenilen noktaya kolaylıkla taşınabiliyor. 1 dakikadan kısa sürede atışa hazır hale gelen BORAN, teker üzerinde atış yapabilme özelliği ile de rakiplerinden ayrılıyor.

GPS destekli Atış Kontrol Sistemi, panoramik dürbün ve hızlı mevzilenme kabiliyeti ile BORAN, klasik sistemlere kıyasla sahada daha esnek, etkili ve hızlı çözüm sunuyor. Milli obüs BORAN, normal atış temposunda dakikada 6 atış gerçekleştirebiliyor. Sistem, acil ve kritik durumlarda yüksek performans sergileyerek 33 saniye içinde 12 isabetli atış yapabilme kapasitesiyle kendi sınıfında dünya atış hızı rekorunu da elinde bulunduruyor. Sahip olduğu üstün kabiliyetlerle başta Asya ve Avrupa olmak üzere farklı kıtalardaki birçok ülkenin radarına giren BORAN obüsü, yüksek ihracat potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, MKE, Son Dakika

Son Dakika Güncel BORAN Obüsü Arnavutluk'a İhraç Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler Ankara’da İttifakın kaderini belirleyecek “NATO 3.0“ masada Gözler Ankara'da! İttifakın kaderini belirleyecek "NATO 3.0" masada
Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Müjdeyi verdiler TFF’den yeni futbol kuralları açıklaması Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:24
Son konuşmasında “Kayserili biriyle birlikteyim“ diyen Sudenaz’dan 3 gündür haber yok
Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok
13:16
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:59
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 15:03:50. #7.12#
SON DAKİKA: BORAN Obüsü Arnavutluk'a İhraç Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.