Borç Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borç Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü

Borç Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü
14.05.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez'de 150 bin TL borç yüzünden çıkan kavgada Sebahattin Küpeli bıçaklanarak öldürüldü.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, 150 bin TL'lik borç nedeniyle çıkan tartışmada Sebahattin Küpeli (64), B.T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Menderes Mahallesi 6950 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 150 bin TL borcu bulunan Sebahattin Küpeli, borç meselesini konuşmak için B.T.'yi çağırdı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BOYNUNDAN VE SIRTINDAN 5 KEZ BIÇAKLANDI

Yaşanan arbede sırasında B.T., yanında getirdiği bıçakla Küpeli'yi boyun ve sırtından 5 kez bıçakladı. Küpeli ise sopayla B.T.'nin başına vurarak direnmeye çalıştı. Aldığı bıçak darbeleri sonrası yere yığılan Küpeli'yi hareketsiz gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı halde bulunan Sebahattin Küpeli, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küpeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanan B.T., ifadesinin alınmasının ardından tedbir amaçlı Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borç Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

00:30
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 01:25:05. #7.13#
SON DAKİKA: Borç Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.