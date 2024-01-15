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Borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi arkadaşının kulağını ısırdı - Son Dakika
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Borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi arkadaşının kulağını ısırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada E.K., arkadaşı İ.K.'nin kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kopan kulağın parçasını teslim aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi arkadaşının kulağını ısırdı
15.01.2024 - 17:29,
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HATAY'da borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada E.K. (55), arkadaşı İ.K.'nin (52) kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, kopan parça sağlık ekiplerine teslim edildi.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi 61 Sokak'taki bir evin bahçesinde İ.K. ile arkadaşı E.K. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirine girerken, E.K. arkadaşı İ.K.'nin kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. E.K. de başından darbe aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulansa alınırken, kopan kulağın parçası sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 arkadaş İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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İskenderun, Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi arkadaşının kulağını ısırdı - Son Dakika
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