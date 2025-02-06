Borç Tartışması Korkunç Bir Olayla Sonuçlandı: Bacağından Vuruldu

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alacak nedeniyle tartıştığı pompalı tüfekle A.Y.'yi bacağından vurdu.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet olan Ü.A. ile A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.A., yanında bulunan pompalı tüfekle A.Y.'yi bacağından vurup, kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar bir araca da isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Ü.A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.