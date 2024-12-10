Borçka Belediyesi'nden Sosyal Dayanışma Projesi - Son Dakika
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Borçka Belediyesi'nden Sosyal Dayanışma Projesi

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri dayanışma projesini duyurdu. 300 kilo mandalina toplanarak okullara dağıtılacak ve israf önlenecek.

10.12.2024 09:28  Güncelleme: 10:19
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(ARTVİN)- Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri dayanışma projesini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Orhan, Arhavi'de 300 kilo mandalinayı belediye çalışanlarının topladığını ve bu hafta içinde okullara dağıtacaklarını belirterek, "Bu dayanışma, hem israfı önlemenin hem de üreticiyi desteklemenin güzel bir örneğidir" dedi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri dayanışma projesine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Orhan, Arhavi'de toplanmazsa çürüyecek olan 300 kilo mandalinayı belediye çalışanlarının topladığını ve bu hafta içinde okullara dağıtacaklarını söyledi. Başkan Orhan, gıdanın israf edilmesine karşı üreticiyi ve halkı destekleyen bu çalışmanın, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

"Hem israfı önlemenin hem de üreticiyi desteklemenin güzel bir örneğidir"

Başkan Ercan Orhan, toplanan mandalinaların öncelikle okullara ulaştırılarak çocuklarla paylaşılacağını, artan ürünlerin ise belediye çalışanlarına dağıtılacağını belirterek, "Dört belediye çalışanımızın emeğiyle toplanmazsa çürüyecek olan 300 kilo mandalinayı kurtardık. Bu hafta içerisinde mandalinaları okullarımıza ulaştırarak çocuklarımızla paylaşacağız. Eğer artarsa, belediye çalışanlarımızla da bu lezzeti buluşturacağız. Bu dayanışma, hem israfı önlemenin hem de üreticiyi desteklemenin güzel bir örneğidir" dedi.

"Dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz"

Başkan Orhan, bir yanda dalında çürüyen tonlarca mandalina, diğer yanda ise gıdaya erişimde zorluk çeken vatandaşların olduğunu hatırlatarak, bu çelişkinin çözümünün, üretim ve paylaşımı esas alan bir dayanışmada saklı olduğunu belirtti. Orhan, "Ülkemizde bir yanda dalında çürümeye terk edilen tonlarca ürün, diğer yanda ise gıdaya erişimde zorluk çeken komşularımız var. Bu çelişki, üretimi ve paylaşımı esas alan bir dayanışmayla çözülebilir. Biz de Borçka Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla üreticiyi desteklemeye, halkımıza ulaşmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bu dayanışmayı hep birlikte büyüteceğiz"

Başkan Orhan, bu tür projelerin sosyal adaletin tesisinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, sözlerini şöyle devam etti:

"Sosyal belediyecilik, sadece hizmet üretmek değil, aynı zamanda toplumun her kesimine dokunmak ve kaynakların adil paylaşımını sağlamaktır. Gıda israfını önlemek, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve yerel üreticilerimizi korumak için benzer çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu dayanışmayı hep birlikte büyüteceğiz."

Kaynak: ANKA

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