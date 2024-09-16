Boris Fırtınası: Avrupa'da Sel Felaketi - Son Dakika
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Boris Fırtınası: Avrupa'da Sel Felaketi

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Orta ve Doğu Avrupa'da 'Boris' fırtınası sonrası yaşanan sel felaketi, 8 can aldı, tahliyeler sürüyor.

16.09.2024 12:08
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(ANKARA) - 'Boris' ismi verilen fırtınanın neden olduğu şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel, Orta ve Doğu Avrupa'da büyük hasara yol açtı. Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı sekize yükselirken, selde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Günler süren yağışların neden olduğu selin ardından binlerce kişi riskli alanlardaki evlerinden tahliye edildi.

Orta ve Doğu Avrupa'yı etkisi altına alan 'Boris' fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi devam ediyor. Romanya'da altı kişi yaşamını yitirirken, Polonya'da bir kişi, Avusturya'da kurtarma operasyonunda görev alan bir itfaiyeci hayatını kaybetti. Çek Cumhuriyeti'nde selde kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Romanya, Avusturya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'nın güneyini etkileyen sel nedeniyle Viyana çevresi felaket bölgesi ilan edilirken bölge yetkilileri nehirlerin taştığı sel felaketini "benzeri görülmemiş bir aşırı durum" olarak nitelendirdi. Polonya'da da doğal afet durumu ilan edildi.

Romanya'nın doğusunda 5 bin ev selden hasar alırken 25 bin nüfuslu bir alana elektrik temin edilemiyor. Çek Cumhuriyeti'nde sel nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken 50 bin evin elektrik kesintilerinden etkilendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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