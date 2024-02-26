Bosna Hersek\'te Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski Anıldı

Güncel

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kenti yakınlarında meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybeden eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski, ölümünün 20. yılında anıldı.

Traykovski'nin içinde bulunduğu uçağın 2004'te düştüğü Matica Dağı'ndaki anıtta düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Bisera Kostadinovska Stojçevska, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Yardımcısı İvica Bosnjak ve çok sayıda yetkili katıldı.

Bakan Stojçevska, burada yaptığı açıklamada, "Bu anıt sadece trajik anın anıtı değil. Bu, tüm nesiller için Makedonya'nın kendi vizyon ve hayalinin peşinden gitme cesaretine sahip, erdemli ve kararlı insanlara sahip olduğunun bir anımsatıcısıdır." ifadelerini kullandı.

Bosnjak da "Boris Traykovski'nin trajik ölümünün ardından hala boşluğunu hissediyoruz. Halkını yüksek ahlaki ilkelerle yönetti. Kendini ülkesinin yanı sıra bölgemizdeki tüm ülkelerde iyilik inşa etmeye adamıştı." dedi.

Traykovski'nin Bosna Hersek'te yaşayan tüm halkların dostu olduğunu kanıtladığını ifade eden Bosnjak, "O, gerçek bir lider olarak çözümler arardı. Bölgedeki ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmek için çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Uçak kazasında Traykovski ile 8 kişi yaşamını yitirmişti

Boris Traykovski ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 26 Şubat 2004'te, Bosna Hersek'in Mostar şehri yakınlarında düşmüş, kazada Traykovski ile danışmanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçak kazasını araştırmak üzere kurulan uluslararası komisyon, iki yıl süren araştırmaların ardından kamuoyuyla paylaştığı raporda, uçak kazasının "pilot hatası" sonucu olduğunu açıklamıştı.