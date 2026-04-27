BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. Finansman Bonosu Kupon ve Anapara Ödemesi Yapılamadı

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş., 27 Nisan 2026 vadeli, 355 milyon TL nominal değerli finansman bonosunun (ISIN: TRFBORL12639) kupon ve anapara ödemesinin, daha önce ertelenmesinin ardından, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilemediğini açıkladı. Kupon ödemesi 100.369.959 TL, anapara ödemesi ise 391.462.116 TL olup, her iki ödeme de yapılamamıştır. Şirket, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan etmektedir.