Borno'da Mayın Patlaması: 7 Ölü

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Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın yoğun faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde, yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF) Müdürü Bakura Abba, AA muhabirine, Borno'ya bağlı Konduga bölgesinde yola döşenen mayının, kerestecileri taşıyan kamyonun geçişi sırasında patladığını söyledi.

Abba, patlamada 7 kişinin hayatının kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların tedavi altına alındığını kaydeden Abba, "Keresteciler kütük arıyorlardı. Ne yazık ki bir kara mayınının kurbanı oldular." dedi.

Patlamayı henüz üstlenen olmazken, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP üyeleri, Borno'da sık sık saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor.