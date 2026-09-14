Borno Valisi Zulum, Boko Haram saldırılarında 5 binden fazla okulun yıkıldığını açıkladı - Son Dakika
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Borno Valisi Zulum, Boko Haram saldırılarında 5 binden fazla okulun yıkıldığını açıkladı

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram saldırıları nedeniyle 2,2 milyon çocuk eğitimden mahrum kaldı. Vali Babagana Zulum, kriz döneminde 5 binden fazla okul yapısının yıkıldığını ve çok sayıda öğretmenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları dolayısıyla 2,2 milyon çocuğun eğitimden mahrum olduğu bildirildi.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, bir programda yaptığı açıklamada, eyalette yıllardır süren terör saldırılarının büyük hasarlara yol açtığını belirtti.

Zulum, Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle eyalette eğitim altyapısının ağır zarar gördüğünü, kriz döneminde 5 binden fazla okul yapısının yıkıldığını ve 2,2 milyon çocuğun eğitimden mahrum olduğunu kaydetti.

Boko Haram saldırılarının yalnızca eğitim yapılarında değil, eğitim personeli açısından da büyük kayıplara yol açtığını vurgulayan Zulum, çok sayıda öğretmen ve okul yöneticisinin görevleri sırasında yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Zulum, eğitim alanındaki çalışmalarının yalnızca yıkılan okulların yeniden inşasından ibaret olmadığına dikkati çekerek, "Okulları yeniden inşa etmek yalnızca fiziksel yapıları yeniden yapmak anlamına gelmiyor. Eğitime erişimi yeniden sağlamak, toplumlarımızdaki güveni yeniden tesis etmek ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek kurma fırsatı sunmak anlamına geliyor." dedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Borno Valisi Zulum, Boko Haram saldırılarında 5 binden fazla okulun yıkıldığını açıkladı - Son Dakika

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