Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Pazar Temizliğine Sert Tepki - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Pazar Temizliğine Sert Tepki

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Merkez Kapalı Pazaryeri'nde esnafın dağıtılan temizlik malzemelerini kullanmadığını belirterek temiz bir çevre oluşturma çabalarına duyarsız kalındığını ifade etti. Gelecek günlerde daha kararlı adımlar atılacağını vurguladı.

03.12.2024 12:20  Güncelleme: 13:04
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Merkez Kapalı Pazaryeri'nde kalıcı temizlik ve düzen sağlamak amacıyla pazarcılara dağıtılan eldiven, önlük ve çöp poşetlerinin kullanılmaması ve temizlik kurallarına uyulmamasına tepki göstererek "Pazaryerinin hali içler acısı. Kimse kendini kamudan daha güçlü görmesin, gerekli her tedbiri vakit geçirmeden alacağız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Merkez Kapalı Pazaryeri'nde geçtiğimiz hafta esnaf için başlattığı temizlik ve düzen çalışmaları sonrası denetime çıktı. Temizlik ve düzen için pazarcılara dağıtılan eldiven, önlük ve çöp poşetlerinin kullanılmadığını ve temizlik kurallarına uyulmadığını tespit eden Eşki, esnafın temizlik konusunda sınıfta kaldığını söyledi.

"Kararlılıkla devam edeceğiz"

Esnafın duyarsız davranışlarından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Başkan Eşki, "Bornova halkı böyle bir manzarayı hak etmiyor. Biz temiz bir çevre yaratmaya çalışırken, bu duyarsızlık kabul edilemez. Bu tavrı değiştirmek için daha kararlı adımlar atacağız. Gerekirse sabahlara kadar çalışır, Bornova'ya, İzmir'e yakışan pazarları oluştururuz. Bornova halkı temiz, düzenli ve adil pazarları hak ediyor" diyerek çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Başkan Eşki'nin geçen hafta duyurduğu yeni uygulama çerçevesinde pazarcı esnafının belirlenmiş önlükleri giymesi ve hijyenik eldivenleri takmasının yanı sıra; tezgahlarda biriken meyve sebze atıklarının dağıtılan büyük boy çöp poşetlerinde toplanması, tezgahlarda ürünlerin sadece bir kilosunun fiyatını yazması ve belli noktalara serbest teraziler yerleştirilmesi de bulunuyor.

Bornova Belediye Başkanı Eşki\'den Pazar Temizliğine Sert Tepki
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Pazar Temizliğine Sert Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Pazar Temizliğine Sert Tepki - Son Dakika
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