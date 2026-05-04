Bornova Belediye Başkanı Eşki "Energy Cities" Yönetim Kurulu'na Seçildi

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Energy Cities'in Portekiz'in Guimaraes şehrinde düzenlenen genel kurulunda Yönetim Kurulu'na seçildi. Çevrimiçi katıldığı toplantıda üyelere hitap eden Başkan Eşki, yenilenebilir enerjinin yalnızca çevresel değil, küresel barış için de kritik olduğunu vurguladı; Bornova'nın AB'nin iklim hedeflerine bağlılığını ve sürdürülebilirlik vizyonunu anlattı.

Avrupa'nın sürdürülebilir enerji dönüşümüne yön veren en köklü yerel yönetim ağlarından olan Energy Cities, 28 Nisan 2026 tarihinde Guimaraes kentinde düzenlenen yıllık forum ve genel kurul toplantısında önemli kararlar aldı. Hibrit formatta gerçekleştirilen toplantıya hem fiziki hem çevrimiçi katılım sağlanırken, yapılan oylama sonucunda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ağın Yönetim Kurulu'na seçildi.

Bu gelişmeyle birlikte Bornova ve dolayısıyla Türkiye, Avrupa'nın enerji politikalarında yeniden karar verici mekanizmalarda güçlü şekilde temsil edilmeye başladı.

Enerji ve barış vurgusu

Seçim sürecinde kurul üyelerine çevrimiçi hitap eden Başkan Eşki, konuşmasında enerji politikaları ile küresel barış arasındaki ilişkiye dikkati çekti. Tarih boyunca savaşların temelinde enerji kaynaklarının paylaşılamamasının yattığını belirten Eşki, yenilenebilir enerjiye geçişin yalnızca çevresel bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda bir dünya barışı modeli sunduğunu ifade etti.

Eşki ayrıca, bu alandaki teknolojik gelişmelerin ve sürdürülebilirliğin ancak güçlü parlamenter sistemler ve şeffaf demokrasiyle ayakta kalabileceğini vurguladı. Avrupa Birliği'nin çoğulcu demokrasi anlayışının bölgesel ve küresel barışın teminatı olduğunu hatırlatan Eşki, Türkiye'nin AB tam üyeliğine desteğini yineledi.

Bornova'nın Avrupa Birliği'nin 2030 ve 2050 iklim hedeflerini büyük ciddiyetle benimsediğinin altını çizen Eşki, yerel yönetimlerin bu süreçte kritik rol oynadığını ifade etti.

Avrupa'nın öncü kentleriyle aynı masada

Bornova Belediyesi yeni dönemde Assen, Heidelberg, Krizevci, Leuven, Lviv, Matosinhos, Paris, Valencia, Växjö ve Verona gibi Avrupa'nın sürdürülebilirlik alanında öncü şehirleriyle birlikte yönetim kurulunda yer alacak.

Bu temsil, Bornova'nın sadece yerel ölçekte değil, uluslararası düzeyde de etkili bir aktör haline geldiğini ortaya koyuyor.

Başkan Ömer Eşki, sahip olduğu köklü idari birikim ve Avrupa standartlarındaki vizyonuyla, Energy Cities Yönetim Kurulu'nda aktif sorumluluk üstlenecek; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunacak çalışmalarda etkin rol alacak.