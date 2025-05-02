Bornova Belediye Başkanı Eşki, Genç Mühendis Adaylarına İklim Mücadelesini Anlattı

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, STORMLOG Projesi kapsamında Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen enerji verimliliği ve elektrifikasyon eğitimine katılarak, genç mühendis adaylarına iklim mücadelesindeki rollerinin önemini anlattı. Eğitimde, sürdürülebilir enerji sistemleri üzerine teknik bilgiler paylaşan Eşki, gençlerle tecrübelerinden bahsederek bilinçli bireyler olarak sürecin parçası olmaya davet etti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Bornova Belediyesi'nin Yaşar Üniversitesi ve Avrupa Enerji Kentleri Ağı (EnergyCities) ortaklığıyla yürüttüğü STORMLOG Projesi kapsamında genç mühendis adaylarına yönelik önemli bir eğitim düzenlendi. "Yerel Yönetim Hizmetlerinde Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi" başlığını taşıyan proje çerçevesinde, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 1. sınıf öğrencileri enerji verimliliği ve elektrifikasyon konularında bilinçlendirildi.

"Bornova Belediyesi olarak gençlerle yan yana yürümekten gurur duyuyoruz"

Eğitime katılarak öğrencilerle bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyenin iklim değişikliğiyle mücadelede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sürdürülebilir kent vizyonunun yalnızca fiziksel yatırımlarla değil, bilinçli bireylerle mümkün olabileceğini vurgulayan Eşki, "Geleceğin enerji sistemleri, bugünün bilinçli gençleriyle şekillenecek. Bu alanda çalışan, üreten, sorgulayan ve sorumluluk alan bir gençlik iklim adaleti mücadelesinde en güçlü dayanağımız. Bornova Belediyesi olarak gençlerle yan yana yürümekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.