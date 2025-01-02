Bornova Belediye Başkanı Eşki, Kenan Yavuz'u Ağırladı - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Eşki, Kenan Yavuz'u Ağırladı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, uluslararası ödüllere layık görülen Kenan Yavuz ve oğlu Furkan Yavuz'u makamında kabul etti. Görüşmede, Bornova'da tematik müzelerin kurulması hedefleri ve müzecilik deneyimlerinin paylaşılması gündeme alındı.

02.01.2025 10:00  Güncelleme: 12:07
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayburt'un Beşpınar köyünde kendi adını taşıyan Etnografya Müzesi ile uluslararası ödüllere layık görülen iş insanı Kenan Yavuz ve oğlu Furkan Yavuz'u makamında ağırladı. Görüşmede, müzecilik alanındaki deneyimlerin Bornova'ya taşınması gündeme geldi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayburt'un Beşpınar Köyü'nde kendi adını taşıyan Etnografya Müzesi ile uluslararası ödüllere layık görülen iş insanı Kenan Yavuz ve oğlu Furkan Yavuz ile makamında bir araya geldi. Müzecilik alanındaki tecrübelerini Bornova Belediyesi ile paylaşmaya hazır olduklarını belirten Kenan Yavuz, bu iş birliğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yavuz: "Vizyonuyla Bornova'ya değer katıyor"

Ömer Eşki'nin projeleriyle ilçeye değer kattığını ifade eden Yavuz, "Bayburtluların iftihar ettiği genç bir politikacı ve vizyoner bir belediye başkanı olarak Bornova'ya değer katıyor. Kendisiyle tanışmaktan ve projelerine tanık olmaktan büyük mutluluk duyduk. Başarılarının artarak devamını diliyoruz" dedi.

Eşki: "Bornova'da tematik müzeler kurmayı hedefliyoruz"

Ailesinin kökeni Bayburt'a dayanan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, geçen yaz ziyaret ettiği Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin Anadolu'nun kültür rotaları arasında yer aldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kenan ağabeyin müzecilikteki tecrübelerinden faydalanmak bizim için büyük bir şans. Bornova'da tematik müzeler kurmayı hedefliyoruz. Kendisine, İzmir'e Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi yatırımlarını kazandırdığı gibi, kültürel alandaki katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum"

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin uluslararası başarıları

2021 yılında Avrupa Müzecilik Forumu tarafından düzenlenen EMYA (European Museum of the Year Award) Silletto Büyük Ödülü'ne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, sonraki yıllarda Avrupa Birliği Kültür Mirası/ Europa Nostra, Big See Turizm Tasarım Ödülü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne de değer bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki, Kenan Yavuz'u Ağırladı - Son Dakika

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