Bornova Belediye Başkanı Eşki, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İş Birliğini Vurguladı

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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 9 Eylül Dernekler Federasyonu üyeleriyle Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde bir araya geldi. Eşki, "Halkın taleplerine doğrudan dokunan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmak, Bornova'yı daha yaşanabilir, modern ve adil bir kent haline getirme hedefimizde bize rehberlik ediyor" dedi.

Sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin iş birliği olanaklarının değerlendirildiği toplantıda, kent yönetiminde sivil toplum kuruluşlarının (STK) rolü ve önemi ele alındı. Toplantıya, Federasyon Başkanı İbrahim Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda dernek temsilcisi katıldı.

Başkan Ömer Eşki, konuşmasında sivil toplum kuruluşlarıyla sürdürülebilir iş birliklerinin gerekliliğine vurgu yaparak, "STK'larla ortak hareket etmek, kentimizin geleceği için kritik bir rol oynuyor. Halkın taleplerine doğrudan dokunan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmak, Bornova'yı daha yaşanabilir, modern ve adil bir kent haline getirme hedefimizde bize rehberlik ediyor" dedi.

"STK'ler halkın sesidir"

Federasyon Başkanı İbrahim Kılıç ve dernek temsilcileri ise Bornova Belediyesi'nin kendilerine sunduğu destek ve ev sahipliğinden ötürü Başkan Eşki'ye teşekkür etti. Kılıç, "STK'ler halkın sesidir. Yerel yönetimlerin onlarla hareket etmesi, halkın sesini daha güçlü duyurabilmesini sağlar. Bornova Belediyesi'nin bu iş birliğine verdiği önem bizler için çok değerlidir" diye konuştu.

Toplantı, sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasında daha geniş çaplı projelerin hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmaların kararlaştırılmasıyla sona erdi.