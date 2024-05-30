Bornova Belediye Başkanı Laka Mahallesi'ndeki Yatırımları Bayraklı Belediyesi ile Paylaştı

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayraklı Belediyesi sınırındaki mahallesi Laka'dan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a ortak yatırım mesajı verdi.

Başkan Eşki, Laka Mahallesi'nin eksik ve ihtiyaçları ile yapılacak yatırımları, Muhtar Hamdi Gökalp ile yerinde inceledi. İki ilçe arasında sınırı belirleyen Laka Deresi'nin üstündeki köprüden mevkidaşı Başkan Önal'a seslenen Başkan Eşki, "Bu köprüye kadar yapacağımız bütün yatırımları not aldık. Bundan sonrasını Bayraklı Belediyesi'ne bırakıyoruz. Derenin bu tarafını ben çözüyorum İrfancığım, diğer tarafı için de senden destek bekliyoruz" dedi.

Bornova'daki eski köy yerleşimi alanlarından Laka'daki dere temizliği, park düzenlemesi, futbol sahası yapılması, yolların yenilenmesi ve muhtarlık binasının tadilatı gibi pek çok konuda notlarını alıp talimatlarını veren Başkan Eşki, gezisini iki ilçe arasındaki sınırı belirleyen Laka Deresi üzerinde sonlandırdı.