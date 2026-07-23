Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Mtk Sitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Mtk Sitesi'ni Ziyaret Etti

23.07.2026 10:15  Güncelleme: 11:12
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir tekstil sektörünün merkezi MTK Sitesi'ni ziyaret ederek altyapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını yerinde inceledi, esnafın taleplerini dinledi. Site yönetimi çözüm odaklı çalışmalar için teşekkür etti.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir tekstil sektörünün merkezi MTK Sitesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında altyapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını yerinde inceleyen Başkan Eşki, bölge esnafının taleplerini dinledi. MTK Sitesi Başkanı Ömer Mancı, Bornova Belediyesi'nin bugüne kadarki çözüm odaklı çalışmaları için Başkan Eşki'ye teşekkürlerini sundu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir tekstil ve konfeksiyon sektörünün kalbinin attığı MTK Sitesi'ni ziyaret ederek site yönetimi ve esnafla bir araya geldi. Kendisi de Tekstil Mühendisi olan Başkan Eşki, mesleki tecrübesiyle sitenin sorunlarına yönelik pratik ve kalıcı çözüm formülleri üzerinde durdu. Ziyaret kapsamında ilk olarak MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mancı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ömer Eşki, sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Kendi mezun olduğu alanla ilgili bir sanayi sitesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Eşki, tekstil sektörünün ve sitenin ekonomik potansiyelini artıracak ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

SOKAK SOKAK İNCELEME: İHTİYAÇLAR YERİNDE TESPİT EDİLDİ

Toplantının ardından Başkan Ömer Eşki, Site Başkanı Ömer Mancı ve beraberindekilerle birlikte MTK Sitesi'ni gezdi. Saha incelemeleri sırasında sitenin altyapı, çevre düzenlemesi, temizlik ve üstyapı ihtiyaçları tek tek not edildi. Bölge esnafının taleplerini doğrudan dinleyen Başkan Eşki, Bornova Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla sitenin eksiklerini gidermek için hızla harekete geçeceğinin sözünü verdi.

SİTE YÖNETİMİNDEN TAM DESTEK VE TEŞEKKÜR

Bornova Belediyesi'nin sahaya inen ve çözüm odaklı çalışan yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getiren MTK Sitesi Başkanı Ömer Mancı, ziyaretten ötürü teşekkürlerini sundu. Mancı, "Belediye Başkanımızın tekstil mühendisi olması bizim için çok büyük bir şans. Bugüne kadar hayata geçirilen çalışmalar, gösterilen vizyoner yaklaşım ve sitemizin sorunlarına gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkanımız Ömer Eşki'ye ve tüm belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ömer Eşki, Ekonomi, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Mtk Sitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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