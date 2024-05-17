Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamkule\'deki Sorunları Hızla Çözdü

Güncel

(İZMİR)- Mahalle ziyaretlerine devam eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin Çamkule'de tespit ettiği sorunlar, bir hafta içinde çözüldü. Rutin belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yerine getirmeleri gerektiğini söyleyen Başkan Eşki, "Benzeri çalışmaları ve daha fazlasını Çamkule'de olduğu gibi tüm mahallelerimizde yapacağız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretten sonra Çamkule Mahallesi'nde başlayan çalışmalar, bir hafta geçmeden tamamlandı. Başkan Eşki'nin sabahın ilk ışıklarında mahalle muhtarı Nesim Yaşar ve ilgili müdürler ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, tespit edilen sorunlara müdahale edildi.

ÇAMKULE'YE RENGARENK BİR MEYDAN

Kuruyan otlarla kaplı mahalle meydanındaki kavşakta, peyzaj çalışması yapıldı. Çalışma sonrasında kavşak, rengagenk çiçeklerle bambaşka bir görünüme kavuşturuldu. Aynı meydandaki beton blok kırılarak düzenleme yapıldı ve meydana açılan yol genişletildi. Diğer yandan meydanda bulunan park temizlenerek bakımı yapıldı.

"DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

İlçe genelinde öncelikli sorunları tespit ederek hızla çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Ömer Eşki, "Bu dönemde özellikle Bornova'nın hizmet almada geri kalmış bölgelerinden çalışmaya başladık. Önceliğimiz temel belediye hizmetleri olan temizlik, çöplerin toplanması, park ve bahçelerin bakımı, kaldırım işgallerinin önlenmesini sağlamak. Ardından da bölgede sosyal ve kültürel gelişimi sağlayacak yapılar oluşturmayı hedefliyoruz. Çamkule Mahallesi'nde de bunu yaptık. Mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızın isteklerini ziyaretimizin üzerinden bir hafta bile geçmeden gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte Çamkule ve tüm mahallelerimizde çok daha fazlasını yapacağız" dedi.