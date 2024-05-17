Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamkule'deki Sorunları Hızla Çözdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamkule'deki Sorunları Hızla Çözdü

Geniş Video İzle

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin Çamkule'de tespit ettiği sorunlar, bir hafta içinde çözüldü. Başkan Eşki, benzer çalışmaları tüm mahallelerde yapacaklarını belirtti.

17.05.2024 10:33  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Mahalle ziyaretlerine devam eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin Çamkule'de tespit ettiği sorunlar, bir hafta içinde çözüldü. Rutin belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yerine getirmeleri gerektiğini söyleyen Başkan Eşki, "Benzeri çalışmaları ve daha fazlasını Çamkule'de olduğu gibi tüm mahallelerimizde yapacağız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretten sonra Çamkule Mahallesi'nde başlayan çalışmalar, bir hafta geçmeden tamamlandı. Başkan Eşki'nin sabahın ilk ışıklarında mahalle muhtarı Nesim Yaşar ve ilgili müdürler ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, tespit edilen sorunlara müdahale edildi.

ÇAMKULE'YE RENGARENK BİR MEYDAN

Kuruyan otlarla kaplı mahalle meydanındaki kavşakta, peyzaj çalışması yapıldı. Çalışma sonrasında kavşak, rengagenk çiçeklerle bambaşka bir görünüme kavuşturuldu. Aynı meydandaki beton blok kırılarak düzenleme yapıldı ve meydana açılan yol genişletildi. Diğer yandan meydanda bulunan park temizlenerek bakımı yapıldı.

"DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

İlçe genelinde öncelikli sorunları tespit ederek hızla çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Ömer Eşki, "Bu dönemde özellikle Bornova'nın hizmet almada geri kalmış bölgelerinden çalışmaya başladık. Önceliğimiz temel belediye hizmetleri olan temizlik, çöplerin toplanması, park ve bahçelerin bakımı, kaldırım işgallerinin önlenmesini sağlamak. Ardından da bölgede sosyal ve kültürel gelişimi sağlayacak yapılar oluşturmayı hedefliyoruz. Çamkule Mahallesi'nde de bunu yaptık. Mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızın isteklerini ziyaretimizin üzerinden bir hafta bile geçmeden gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte Çamkule ve tüm mahallelerimizde çok daha fazlasını yapacağız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamkule\'deki Sorunları Hızla Çözdü
Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Bornova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamkule'deki Sorunları Hızla Çözdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
13:18 Helal olsun sana Daniele Santarelli’den alkışlanacak hareket Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 15:54:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamkule'deki Sorunları Hızla Çözdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement