Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile çalışma yaptı

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(İZMİR) -Her sabah saha ziyaretleriyle mesaisine başlayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu kez de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile sabahın erken saatlerinde çalışma yaptı. Göreve gelir gelmez başlattıkları asfalt ve beton hamlesini sürdüreceklerini ifade eden Başkan Eşki, Cumhuriyet Meydanı düzenlemesinden Büyük Çarşı'da yapılacak ışıklandırma ve gölgelendirme projesine, moto kuryeler için oluşturulacak dinlenme alanından geceden sabaha yapılan temizlik çalışmalarını ve projelerini anlattı.

Hızlı ve etkin çalışma

Özellikle merkez ve çevre mahallelerdeki asfalt ve yol sorunlarının öncelikli gündemleri olduğunu dile getiren Başkan Ömer Eşki, "Adaylığımız sırasında aldığımız şikayetlerin başında bozuk yollar ve kaldırımlar geliyordu. Şimdi ilgili bölgenin özelliğine göre asfalt ya da beton dökerek Bornovalıları çukurlardan ve tozdan kurtarıyoruz. Bu çalışmalarımızı ilçemizin tamamına yaymak amacıyla dar sokaklarda daha etkili olan ikinci bir serim makinesi, ilave araç ile kamyon alacağız. Asfalt tamiri ve yamaların daha da hızlı yapılabilmesi için 3 adet robot almayı da planlıyoruz. Yağmur sezonu başlayana kadar yol sorununu büyük oranda çözmeyi hedefliyoruz" dedi.

Artarak devam etmesini diledi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da Bornova ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Arzu ederiz ki bu 5 yıl tıpkı bugün gibi güzel ve keyifli geçsin. Birlikte, uyum içinde Bornova'ya çok güzel şeyler yapacağınızı biliyoruz. Bu çalışmalar, halkımızın memnuniyetini artıracaktır. Örgütümüzle ve partimizin ilkeleriyle uyum içindeki çalışmaları yerinde görmek beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.