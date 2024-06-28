Bornova Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planını Hazırlıyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planını Hazırlıyor

Bornova Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayan yeni stratejik planını hazırlamak için çalışmalara başladı. Plan, katılımcı bir anlayışla oluşturulacak ve belediyenin 5 yıllık yatırım ve hizmetlerini belirleyecek.

28.06.2024 09:43  Güncelleme: 11:09
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, 2025-2029 yılları arasını kapsayan yeni stratejik planını hazırlamak üzere kolları sıvadı. Belediye'nin 5 yılda hayata geçireceği yatırım ve hizmetlerin belirleneceği Stratejik Plan katılımcı bir anlayışla hazırlanıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Tüm paydaşların aktif katılımıyla, kentin geleceği için güçlü ve vizyoner bir plan hazırlamak istiyoruz. Güçlü Bornova için tüm Bornovalıları stratejik plana katkı koymaya davet ediyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi'nin önümüzdeki 5 yıl için yol haritası niteliğindeki Stratejik Planı'na katkı koymak isteyecek olan Bornovalılar, belediyenin web sitesindeki ankete katılarak önceliklendirilmesini istedikleri projeleri seçebiliyorlar. "Bornova'nın en önemli 3 sorunu nedir" sorusuna da yanıt vererek düşüncelerini paylaşabiliyorlar. Bornovalılar anket.bornova.bel.tr bağlantısına tıklayarak da sürece dahil olabiliyorlar.

Gençlerle çalıştay

Bornova Belediyesi daha katılımcı bir plan hazırlamak amacıyla sivil toplum kuruluşlarına, kamu kuruluşlarına ve muhtarlara da anket göndererek görüşlerini talep edecek. Bunun yanında gençlerle düzenlenecek çalıştay ile gençleri Bornova Belediyesi'nin karar alma süreçlerine ve politika oluşturma süreçlerine dahil etme konusunda yöntem araştırmaları yapılacak. Bunların yanı sıra Bornova Belediyesi personelinin görüşleri de anket aracılığıyla alınacak.

En geniş katılım

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çok önemsedikleri katılımcı anlayışı stratejik planın hazırlanması sürecinde de uygulayacaklarını belirterek, "Ara vermeden sürdürdüğümüz mahalle gezilerimizdeki öneri ve istekler de planımızda önemli bir yer tutacak. Bornova'nın geleceğini belirleyecek olan yol haritası niteliğindeki stratejik planımızı mümkün olan en geniş katılımla hazırlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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