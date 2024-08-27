Bornova Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutluyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutluyor

Bornova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bornova'da 29 Ağustos Perşembe günü kortej geçişi yapılacak ve ardından konser düzenlenecek.

27.08.2024 12:21  Güncelleme: 13:43
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bornova'da 29 Ağustos Perşembe günü kortej geçişi yapılacak ve ardından konser düzenlenecek.

Etkinlikler, 29 Ağustos Perşembe günü saat 20: 00'de Bornova Bayraklı Sınırı'ndan (Özkanlar Migros Karşısı) başlayacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüş, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Ardından, saat 21: 00'de DJ Olcay Fidan'ın performansı ve ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş'ın vereceği konserle kutlamalar devam edecek.

Başkan Ömer Eşki'den davet

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Zafer Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğüne olan inancının zaferle taçlandığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde kazanılan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihi günün anlamını bir kez daha idrak etmek ve şanlı zaferimizi hep birlikte kutlamak için tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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