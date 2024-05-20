Bornova Belediyesi Altındağ Rekreasyon Alanı'nı Yenileyecek

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Altındağ Rekreasyon Alanı'nı bölge sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yenileyecek. Pazaryeri ve düğün salonu yapılacak alanda, halı saha ve basketbol sahasına ek olarak yeni spor alanları oluşturulacak. Titizlikle hazırlanan proje ile bölgeye sağlıklı ve güvenli bir yaşam merkezi kazandırılacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, manzarası ile sadece Bornova'nın değil İzmir'in en özel yerlerinden olan rekreasyon alanında vatandaşlarla biraraya geldi, yapacakları çalışmaları anlattı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yapılacak çalışmalarla baştan aşağı yenilececek Altındağ Rekreasyon Alanı'nda vatandaşlarla buluştu. Alan için hazırlanan proje hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ilgili başkan yardımıcısı, birim müdürleri, Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Tek ve Merkez Mahallesi Muhtarı Cemil Aslan da hazır bulundu.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda

Rekreasyon alanının yenilenmesiyle ilgili projeyi muhtarlar ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hazırladıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Alanı tamamen yenileyip bölgenin ihtiyaçlarının birçoğuna çözüm bulmuş olacağız. Riskli olması nedeniyle can güvenliği açısından tehlike arzeden binayı yıkarak pazaryeri ve düğün salonu ile çok amaçlı salon kullanımlarını içeren bir hizmet binası yapacağız. Spor tesislerini yenileyip, yeni spor alanları oluşturacağız. Alanda 24 saat güvenlik personelimiz olacak. Yine vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda uygun bir alana taziye evi inşa edeceğiz. Aile Sağlığı Merkezi için de gerekli girişimlerde bulunacağız. Yapacağımız tüm bu çalışmalarla Altındağ'a sağlıklı ve güvenli bir yaşam merkezi kazandıracağız" dedi.

Pazaryeri ve düğün salonu

Yapılacak çalışmalar kapsamında içerisinde sahne bulunan salonun olduğu bina riskli olması nedeniyle yıkılarak yerine çok amaçlı bir merkez yapılacak. 2.5 kat olarak inşaa edilecek merkezde düğün salonu ile 70 tezgahlı pazaryeri, kafeterya ve mescit olacak. Düğün salonu farklı etkinlikler için de kullanılabilecek. 1.300 metrekare alana sahip olacak pazaryerinde balıkçıların ve peynircilerin yer alacağı alanlar şarküterileri aratmayacak.

Yeni spor ve piknik alanı

Alandaki mevcut futbol sahası, basketbol sahası ve çocuk oyun alanı yenilenecek. Mevcut spor alanlarına ek olarak soyunma odaları, aletli spor alanı ve yürüyüş parkuru yapılacak. Ailerin rahat ve keyifli zaman geçirebilecekleri bir piknik alanı oluşturulacak. Piknik alanında bir de büfe açılacak.