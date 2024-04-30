Bornova Belediyesi Amatör Spora Destek Veriyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Amatör Spora Destek Veriyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, amatör sporun altın çağını yaşayacağı bir dönemi başlattıklarını söyledi. Tesisler yapacaklarını ve amatör spor kulüplerine desteği arttıracaklarını belirten Başkan Eşki, sporu herkes için ulaşılabilir hale getireceklerini ifade etti.

30.04.2024 14:58  Güncelleme: 15:02
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(İZMİR)-Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'da amatör sporun altın çağını yaşayacağı bir dönemi başlattıklarını söyledi. 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesi için tesisler yapacaklarını ve amatör spor kulüplerine desteği arttıracaklarını söyleyen Başkan Eşki, daha sağlıklı bir toplum için sporu herkes için ulaşılabilir hale getireceklerini ifade etti.

Bornova Belediye Başkan Ömer Eşki, amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Eşki, Bornova 1877 Spor Kulübü, Bornova Masterler, Bornova Amatör Spor Kulüpleri Derneği, Ege Masterler Federasyonu ve Bornova Anadolu Lisesi Spor Kulübü başkanları ve yöneticilerini makamında ağırladı. Ziyarette çocukların ve gençlerin spor yapabilmesine imkan yaratan amatör spor kulüplerini her zaman destekleyeceklerini söyleyen Başkan Eşki, "Bunun yanında Bornova Belediyesi olarak herkesin spor yapabilmesine yönelik altyapı yatırımlarını da hayata geçireceğiz" dedi.

PINARBAŞI'NDA VE KARAÇAM'DA İKİ KOMPLEKS YAPILACAK

Pınarbaşı'nda içinde futbol, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortunun olduğu bir kompleks, Karaçam Mahallesi'nde de sporcuların kamp da yapabileceği ikinci bir spor kompleksi inşa edeceklerini söyleyen Başkan Eşki, " Işıkkent'teki Muhammet Yıldız Spor Tesisleri'ni tamamen yenileyip konaklama imkanları da olan bir tesis haline getireceğiz. Atatürk, İnönü, Evka-4 ve Kızılay mahallelerindeki çocuklarımızın kolaylıkla ulaşabileceği bir yüzme havuzu yapacağız. Bakım gerektiren halı sahalarımızın bakımını yapıp, yeni halı sahalar yapacağız" diye konuştu.

Başkan Eşki, spor alanındaki yatırım ve hizmetleri yaparken, Bornova'da spora emek vermiş kulüp yöneticileriyle, spor adamlarıyla sürekli temas halinde olacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

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